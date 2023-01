Mulher é morta e outra é baleada no bairro Passaré, em Fortaleza

Uma mulher de 19 anos de idade foi morta e outra de 30 anos foi baleada e sobreviveu. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 11, no bairro Passaré, em Fortaleza. Lígia Kelly Correia de Sousa morreu no local. Ela foi a 10ª mulher morta no Ceará em 11 dias.

Lígia estava em um estabelecimento comercial quando foi atingida pelos tiros.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a outra mulher ferida foi localizada por policiais militares em uma unidade de saúde. Com ela, a Polícia encontrou seis embalagens com crack e uma quantia em dinheiro não informada. Ela foi encaminhada a uma delegacia, onde foi autuada por tráfico de drogas.

A vitima havia sido presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo há seis dias. Ela foi liberada mediante pagamento de fiança.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.



