Grupo é preso após roubar e fazer funcionários de reféns em confecção de Fortaleza

Quatro homens foram presos após assaltar e fazer de reféns funcionários de uma confecção, localizada no bairro Parreão, em Fortaleza. A ação foi registrada nessa terça-feira, 10. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), após saberem do ocorrido e se dirigirem ao local, os policiais entraram em confronto a tiros com os criminosos. Os homens, no entanto, foram presos durante tentativa de fuga.

A confecção onde a ação ocorreu funciona em uma residência. Ao chegarem ao local do crime, os agentes de segurança foram recebidos pelos criminosos com disparos de arma de fogo, que deu início a uma troca de tiros. Os assaltantes ainda chegaram a fazer os funcionários de reféns, na forma de escudo humano.

Em seguida, o grupo empreendeu fuga pelos fundos do estabelecimento. Na ocasião, foi feito um cerco pelos policiais, resultando na captura de dois suspeitos na rua e outros dois capturados em uma residência onde estavam escondidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o grupo, os policiais apreenderam 12 aparelhos celulares, dois revólveres cal. 38, um simulacro de pistola, munições, R$ 635,00 em espécie, além de alianças, brincos e cordão de prata.

Os suspeitos foram identificados como Yuri Rodrigues Sampaio e Diego da Silva Barbosa, ambos com 26 anos; Roger Barroso Araújo, de 29 anos; e Jorge Cordeiro da Silva Neto, de 32 anos. O grupo foi conduzido até o 34° Distrito Policial e irá responder por roubo e resistência.

Sobre o assunto Seis pessoas presas por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo em Fortaleza

PM é detido após acidente que vitimou mulher em motocicleta por aplicativo

PMs recuperam celular roubado de motociclista de aplicativo e prendem suspeitos

Tags