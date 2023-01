Morre jornalista cearense Carlos Célio aos 81 anos

Carlos Célio deixa quatro filhos e sete netos. Ele foi repórter de Polícia e chefe de reportagem no Diário do Nordeste

O jornalista cearense Carlos Célio morreu aos 81 anos nesta quarta-feira, 11, em Fortaleza. Ele estava internado no hospital São Mateus desde o dia 30 de novembro último por causa de uma pneumonia grave.

Carlos Célio atuou no Diário do Nordeste desde a sua fundação, trabalhando como repórter da editoria de Polícia e depois tornando-se chefe de reportagem. Também trabalhou na TV Verdes Mares e exerceu o cargo de chefia no Diário até 2011, quando se aposentou.

Natural de Fortaleza, ele foi casado com a técnica de Enfermagem Sandra Caminha de Souza por 34 anos, com quem criou os quatro filhos da então esposa.

"Não teve filhos, mas abraçou os quatro filhos da Sandra como seus e amava os sete netos", explicou a cunhada dele e jornalista Suelen Caminha, que trabalhou com Carlos Célio.

Suelen conta que conheceu Carlos Célio no início do jornal e viu desde cedo "a pessoa íntegra, o profissional ético que era".

"Depois que sai da Economia e fui para a Editoria de Cidades estivemos mais próximos e vi o quanto ele era admirado pelos colegas. Na família, sempre conversávamos sobre as pautas, e ele com sua experiência dava uma aula de ética jornalística. É assim que vou me lembrar do 'coleguinha'. Em casa, era um cunhado muito querido", narra.

O velório será nesta tarde, no cemitério Jardim Metropolitano, às 16 horas. O enterro está previsto para as 17h30min.

