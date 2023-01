Corpo de Bombeiros remove oito anéis presos em dedos de mulher

O dedo anelar estava infeccionado, inchado, com cortes e com pequenas partes necrosadas

Uma mulher de 43 anos de idade ficou com oito anéis presos em seus dedos, um deles estava infectado, muito inchado e com cortes. Ela procurou um hospital de traumas que acionou o Corpo de Bombeiros para remover os objetos. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 10, em Fortaleza.

De acordo com o subtenente Barroso, responsável pelo socorro, a mulher tinha dois anéis no dedo mínimo, quatro no dedo anelar e dois no dedo médio. Todos na mão direita.

O dedo anelar estava infeccionado, inchado, com cortes e com pequenas partes necrosadas.

“Foi necessário o médico aplicar anestesia no local para que o procedimento de retirada dos oito anéis fosse possível, uma vez que um dos anéis estava totalmente encoberto pela pele inchada”, detalhou o Barroso.

Corpo de bombeiros socorre mulher que tinha oito anéis presos em seus dedos (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



O resgate durou cerca de 30 minutos e foi realizado com sucesso. Os bombeiros utilizaram uma mini retifica para remover os anéis; o equipamento é usado para fazer cortes precisos e desgastar componentes.

Os profissionais também fizeram uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como óculos, luvas e soro fisiológico para resfriar o corte.

Prevenção

Os bombeiros alertam que para evitar esse tipo de situação, não é recomendado utilizar jóias quando estiver em contato com temperaturas elevadas. Por exemplo, que fiquem expostas ao sol por um longo período. Também recomenda-se retirar joias ou bijuterias antes de realizar tarefas domésticas.



