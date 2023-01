Furto de fios de cobre na PI é flagrado por videomonitoramento

Um homem furtou 5,9 kg de fios de cobre que estavam dentro de uma obra no bairro Praia de Iracema na madrugada desta quarta-feira, 11. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) identificou o ato por meio de imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas nas proximidades.



Nas imagens, o suspeito aparece atravessando um cercado para sair do local com uma grande quantidade de fios nas mãos. Depois, já distante do local, ele começou a queimá-los.

Quando as equipes de patrulha realizaram diligências na área e encontraram o suspeito, os fios de cobre já se encontravam degradados pelo fogo.



O homem e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.

A equipe da Central de Operações Integradas da Beira Mar (COI-BM) registrou a ocorrência e repassou as informações aos agentes de campo, que realizaram a prisão do homem em flagrante.



