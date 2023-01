Fortaleza aplicou mais de 7 milhões de doses da vacina contra Covid-19

Atingida no final de 2022, marca inclui primeira, segunda, terceira e quarta doses; vacina contra a Covid-19 é aplicada a partir dos seis meses de idade

Fortaleza já aplicou mais de 7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada nessa quarta-feira, 4, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da Capital.

A quantia inclui aplicações de primeira, segunda, terceira e quarta doses nos grupos que estão aptos a cada etapa da imunização. Atualmente, a vacina contra a Covid-19 é indicada para pessoas a partir de seis meses de idade.

Em números exatos, foram 7.004.892 doses contra a Covid-19 aplicadas em Fortaleza, incluindo vacinas de diversos fabricantes. O cálculo considerou imunizações até 30 de dezembro de 2022.

Mais de 2,4 milhões de pessoas em Fortaleza receberam ao menos uma aplicação do imunizante. Destas, mais de 700 mil estão com quatro doses de vacina tomadas.

Ainda assim, segundo a SMS, mais de 1,8 milhão de pessoas em Fortaleza não estão com o esquema vacinal completo. Este valor inclui tanto quem não tomou nenhuma dose quanto as pessoas que não receberam todas as aplicações indicadas para a sua faixa etária.

Quem pode tomar vacina contra a Covid-19 em Fortaleza

Segundo o plano de imunização da Prefeitura, a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em Fortaleza é dividida nas seguintes categorias:

Primeira dose: pessoas acima de seis meses;

pessoas acima de seis meses; Segunda dose: pessoas cujo prazo definido no cartão de vacinação já tenha terminado;

pessoas cujo prazo definido no cartão de vacinação já tenha terminado; Terceira dose: pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses ou mais;

pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses ou mais; Quarta dose: pessoas acima de 18 anos que tiveram a terceira dose aplicada há pelo menos quatro meses.

Onde receber vacina contra Covid-19 em Fortaleza

A listagem de postos com imunização contra a Covid-19 em Fortaleza é divulgada no site da Prefeitura, que pode ser acessado clicando aqui. O fabricante das vacinas disponíveis varia de acordo com os lotes enviados pelo Governo Federal.

