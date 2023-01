Bibliotecas públicas em Fortaleza são opção de leitura e diversão para crianças nas férias

A maior parte de janeiro é marcada pelo período de férias para a criançada. Durante o mês de pausa do ano letivo, a visitação de espaços de aprendizado pode ser mais uma oportunidade para dar continuidade ao desenvolvimento infantil. Com o objetivo de promover o lazer e aproximar as crianças e os livros, O POVO listou quatro bibliotecas públicas em Fortaleza com programações semanais para receber os pequenos e os pais.

A lista de bibliotecas passa por quatro bairros diferentes: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), no Centro; Biblioteca Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará; Biblioteca Cristina Poeta, no Autran Nunes; e Biblioteca Municipal Dolor Barreira, no Benfica.

As visitações nos equipamentos municipais podem ser realizadas de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Já a Bece funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 20 horas, e sábado e domingo, das 9 às 17 horas.

Quem não perde a oportunidade de desfrutar momentos de lazer em bibliotecas é a tradutora e revisora literária, Camila Araújo, 33, junto da filha Olivia Araújo, 4. “As idas à biblioteca são sempre um momento de diversão, muitas vezes a pedido da Olivia, outras por sugestão minha quando vejo que vai ter alguma apresentação ou contação de histórias. Ela já é bem familiarizada com o espaço da biblioteca e se sente à vontade para explorar e fazer o que quiser.”

“Ter livros à disposição da criança é o principal, não precisa ter vários livros, mas poucos e variados. Precisamos esquecer a ideia de que livros devem ensinar alguma coisa à criança, porque ninguém pega gosto por algo que vem em forma de sermão. Eu acredito que pais e filhos podem curtir e se envolver com a literatura. Não precisa fazer mil vozes ou ler de forma exagerada. A criança preza pela conexão verdadeira com o adulto em qualquer momento”, comenta Camila.

Livros como parte da infância brincante

Sara Rebeca, mestre em Educação e proprietária da startup Vida Ciranda, fala das possibilidades que as bibliotecas podem proporcionar. “O acesso à leitura e às bibliotecas podem ser usufruídos como um objeto potencializador da fantasia, experiência, imaginação e descobertas. A gente defende o acesso da criança aos parques e brinquedos, mas também aos livros”, argumenta.

A educadora reforça que este acesso pode ser encarado como parte da rotina das crianças, principalmente através da interação entre os familiares, contação de história, brinquedos e diversão. “Os livros podem ser vistos como parte da infância brincante, não somente como uma obrigação. A leitura e o clima das bibliotecas podem extrapolar a educação formal das escolas. Quando você limita o momento de leitura a um protocolo, você castra a criatividade de uma criança.”

Para a educadora, os espaços públicos adquirem um significado ainda maior perante o acesso ao lazer e à educação: “A visita em bibliotecas públicas parte do princípio de valorizar o que é nosso. A gente não pode aceitar pagar sempre para ter prazer na nossa sociedade. Para valorizar, a gente precisa se apropriar desses espaços através da experiência de vida”.

Biblioteca pública e viva

A coordenadora da Biblioteca Municipal Herbênia Gurgel, Lysannia Lima, explica o que significa uma “biblioteca viva”. "Nós temos uma visitação guiada que serve para mostrar cada espaço e serviços da biblioteca, que incluem o parquinho, empréstimo de livros, exposições, roda de leitura, contação de histórias, oficinas criativas e karaokê."

"A gente cativa as crianças através do lúdico. Muitas crianças vêm só para brincar, mas nós acabamos as trazendo para o aprendizado. Nós trabalhamos com projetos de incentivo à leitura e estandes com obras de contos de fadas, gibiteca e o cordel literário, que fala muito da nossa cultura. Tudo isso à disposição das crianças”, diz Lysannia.

A administradora da biblioteca Cristina Poeta, Poliana Santos, lista os benefícios do contato das crianças com os livros: “A leitura pode contribuir para um aumento no vocabulário, estimular a criatividade e a imaginação, além de exercitar a memória das crianças. Acreditamos que os pais são os melhores exemplos, pois e a educação se inicia no seio da família”.

Na programação, o equipamento Cristina Poeta promove leituras compartilhadas, exibição de filmes, oficinas de pintura e colagem, além de contação de história. “O contato da criança com a biblioteca tem um valor incalculável. O hábito de leitura é um processo que ocorre a longo prazo e quanto mais cedo iniciar, melhor”, finaliza.

A educadora Sara Rebeca também pontua que o espaço da Bece acomoda lugares específicos para as crianças brincarem. “As crianças encontram escorregador, brinquedos e colchões enormes para se deitarem. Há espaços para o deleite de toda a família. A criança precisa ter acesso ao parque, à praia, mas também à biblioteca”, diz.

A programação de férias da Bece terá atividades aos fins de semana, espetáculos e contação de histórias aos sábados e domingos (manhã e tarde). A população pode acessar toda a programação gratuita através do site e das redes sociais da Biblioteca, @bece_bibliotecaestadualdoceara.

Serviço



Biblioteca Herbênia Gurgel

Endereço: Rua 531, nº 25 - 2ª Etapa do Conjunto Ceará

Telefone: (85) 3259-4370

Biblioteca Cristina Poeta



Endereço: Rua Raimundo Ribeiro, nº 572 - Autran Nunes

Telefone: (85) 3452 3891

Biblioteca Municipal Dolor Barreira



Endereço: Avenida da Universidade, nº 2572 - Benfica

Telefone: (85) 3105 1299

Agendamento por telefone ou email: bibliotecadolor@yahoo.com.br

Biblioteca Pública Estadual do Ceará



Endereço: Avenida Leste Oeste, nº 255 - Centro de Fortaleza

Telefone: (85) 3101 2545

Horários de funcionamento: Terça a sexta-feira, das 9 às 20 horas; sábado e domingo, das 9 às 17 horas

