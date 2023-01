Réveillon de Fortaleza: mais de 2 mil garrafas de vidro e 33 cigarros eletrônicos foram apreendidos

Garrafas de vidro estavam proibidas no evento na Praia de Iracema. Cigarros eletrônicos são proibidos por lei, mas estavam sendo comercializados por ambulantes na festa

Nos dois dias de festa do Réveillon 2023 na Praia de Iracema, mais de 2 mil garrafas de vidro e 33 cigarros eletrônicos foram apreendidos pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Em boletim divulgado nesta terça-feira, 3, a agência aponta que mais de 400 fiscais atuaram nos dias 30 a 31 de dezembro de 2022.

Segundo a Agefis, as garrafas de vidro foram apreendidas por serem material proibido no evento, "devido ao grande risco de acidentes com objetos perfurocortantes".

Já a apreensão dos cigarros eletrônicos que estavam sendo comercializados na festa ocorre por causa da proibição por lei do uso do dispositivo em ambientes públicos ou privados. A norma está em vigor desde 12 de novembro de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, foram lavrados 33 documentos fiscais, entre autos e notificações. Dentre as irregularidades constatadas, estão: ocupação do passeio, embaraço ao trânsito de pedestres e veículos e comércio ambulante sem a devida autorização.

Também foram realizadas ações de combate à poluição sonora. No domingo, 1º, os fiscais apreenderam um paredão de som durante busca ativa pela Capital.

As ações tiveram o apoio da Inspetoria de Proteção Ambiental (Ipam), da Guarda Municipal de Fortaleza, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).

Sobre o assunto Idoso morre após passar mal em terminal de ônibus de Fortaleza

Ceará teve média de 21 veículos roubados por dia entre janeiro e novembro de 2022

Polícia Rodoviária Federal recupera celular roubado em Fortaleza

Subtenente do Exército é morto e filha baleada durante assalto em Fortaleza

Tags