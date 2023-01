Após incêndio, atendimento da Polícia Federal no shopping Iguatemi é suspenso nesta quarta

As atividades chegaram a ser retomadas hoje, mas por volta das 10 horas, devido ao cheiro decorrente da fumaça do incêndio, as atividades foram novamente suspensas

Serviços de atendimento e emissão de passaportes e os atendimentos do Sistena Nacional de Armas (SINARM) e de controle de segurança privada estão suspensos no Shopping Iguatemi Bosque, nesta quarta-feira, 4, em Fortaleza. A Polícia Federal (PF) informou que o forte odor causado pelo incêndio que atingiu uma loja do shopping ontem persiste na unidade.

O fogo atingiu uma área isolada destinada a maquinário da loja Casas Bahia, e não houve danos a clientes e colaboradores, conforme a administração do shopping Iguatemi.

Como o local foi evacuado, os serviços da PF no shopping também foram suspensos na tarde dessa terça-feira, 3.

A PF chegou a informar que os requerentes que não foram atendidos nessa terça poderiam retornar a partir desta quarta-feira, 4, sem necessidade de reagendamento.

Porém, por volta das 10 horas de hoje, devido ao cheiro decorrente da fumaça, as atividades foram novamente suspensas.

Atendimento da PF no shopping Iguatemi deve ser retomado nesta quinta, 5

As atividades da Polícia Federal no shopping Iguatemi estão previstas para serem retomadas nesta quinta-feira, 5, "quando espera-se que as condições de salubridade tenham retornado a níveis adequados".

A orientação da PF é que os cidadãos que tinham agendamentos marcados para terça e quarta entrem no site da Polícia Federal e façam um reagendamento.

"Os casos urgentes, contudo, serão atendidos amanhã (quinta-feira, 5) sem necessidade de reagendamento", acrescenta a PF, em nota.

