Morre Rita de Cássia, compositora de "Saga de Um Vaqueiro", aos 50 anos

A cantora e compositora cearense Rita de Cássia, autora de sucessos do forró conhecidos nacionalmente, morreu nesta terça-feira, 3, aos 50 anos. A artista sofria de uma doença degenerativa chamada fibrose pulmonar idiopática. Ela faleceu horas após dar entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela produtora que administrava a carreira da música.

Nascida em Alto Santo, a 245 quilômetros de Fortaleza, Rita de Cássia é autora de clássicos do universo forrozeiro, como "Saga de Um Vaqueiro" e "Meu Vaqueiro, Meu Peão", interpretados pela banda Mastruz com Leite. Ela também emplacou sucessos gravados pelas bandas Catuaba com Amendoim, Cavalo de Pau, Mel com Terra e Aviões do Forró.

Além das composições para outros artistas, Rita comandava shows com repertório 100% autoral. A carreira da artista era gerenciada pela produtora "Sucesso Promoções", com sede no Rio Grande do Norte. Devido às complicações causadas pela doença, a agenda as apresentações estava suspensa há meses. A fibrose pulmonar reduz a capacidade respiratória de forma progressiva.

Nas redes sociais, Rita reúne mais de 152 mil seguidores no Instagram e 47 mil inscritos no seu canal oficial do Youtube. A última publicação feita por ela foi no domingo, 1º, após a virada de ano. "Feliz Ano-Novo, meus amores", disse a compositora em vídeo curto endereçado aos fãs. Antes, ela tinha divulgado mensagem de Feliz Natal, no dia 24 de dezembro.

Famosos e fãs da artista usaram as redes sociais para lamentar a morte. A cantora Taty Girl foi uma das primeiras a se manifestar. "Luto por minha amiga", publicou ela em um storie do Instagram. Pela mesma ferramenta, a forrozeira Michele Andrade compartilhou o refrão de uma das canções mais conhecidas de Rita: "Oh meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão, e valeu boi".

O poeta Braulio Bessa e o humorista Rodrigo Vieira, conhecido como Mução, também divulgaram mensagem de condolências. "Rita, você seguirá viva em nossos corações", disse Bessa. "Perdi a conta de quantos sucessos deus toquei em meu programa de rádio", recordou Mução. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório.

