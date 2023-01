Trabalhador morre durante desabamento em obra na av. Bernardo Manuel

Um pedreiro morreu durante o desabamento de um muro em uma obra de construção de salas comerciais na avenida Bernardo Manuel, em Fortaleza. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira, 3. Ele foi identificado apenas como Deusimar.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que atendeu à ocorrência, era o primeiro dia de trabalho do trabalhador.

O Corpo de Bombeiros atuou no local com duas guarnições de busca e salvamento e retirou o homem dos escombros, no entanto, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) constatou a morte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a vizinhança relata que o trabalhador estava na obra há duas semanas. Deusimar era pai solo de gêmeos. Além dos bombeiros, profissionais da Prefeitura de Fortaleza foram ao local averiguar a obra.

Tags