Homem é preso suspeito de ameaçar irmã no município de Jucás

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) suspeito de ameaçar a irmã de 28 anos no município de Jucás, a 394,2 km de Fortaleza. A denúncia foi feita pela vítima.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Jucás. Lá ele foi autuado em flagrante por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica. O crime de ameaça tem como pena detenção de um a seis meses ou multa.

A PC-CE informou que o suspeito já tinha passagens pela polícia por homicídio doloso e violação de domicílio.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jucás: (88) 3517.1753



