Em onze meses, foram mais de 6,9 mil ocorrências registradas na Capital e no Interior do Estado

O Ceará teve média de 21 veículos roubados por dia entre janeiro e novembro de 2022, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em 11 meses, o número de ocorrências registradas no Estado chegou a 6.970. Na comparação com o mesmo intervalo de 2021, houve uma leve redução de 2,9%.

O balanço final com as estatísticas dos doze meses do ano deve ser consolidado ainda em janeiro. De acordo com a Secretaria, a quantidade de veículos recuperados supera as estatísticas de roubos. No período analisado, um total de 7.446 meios de transporte motorizados foram retomados pelas forças de Segurança cearenses. A Capital concentra quase metade dos registros, com 3.155 ocorrências.

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS. A pasta aponta que o uso de câmeras de videomonitoramento e o investimento em tecnologia e inteligência são as principais estratégias para combater o roubo e furto de veículos no Estado.



De acordo com a Secretaria, o Ceará conta hoje com 67 centrais de videomonitoramento na Capital e no Interior. No total, são 3.809 câmeras de vigilância em funcionamento 24h. Para além do controle por imagem, a Polícia Militar tem intensificado as ações de patrulhamento ostensivo por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Atualmente, o Estado tem 69 bases do comando especializado. São mais de 2,8 mil policiais atuando em Fortaleza, na Região Metropolitana e em municípios do Interior, com auxílio de 1.757 motocicletas e 155 viaturas. Os militares trabalham em parceria com a Polícia Civil, responsável pelas investigações dos crimes após registro das ocorrências.

Em Fortaleza, os casos são acompanhados pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). Nas demais áreas do Estado, as apurações ficam sob a incumbência das delegacias distritais, metropolitanas, municipais e regionais.

