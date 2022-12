Fortaleza tem "primeira noite" de Réveillon 2023 na Praia de Iracema

Noite teve shows de nomes locais e atrações nacionais, discurso político e clima de recomeço no aterro. Virada de ano em si será neste sábado, com contagem puxada pelo DJ Alok

Ainda será 2022 ao fim da primeira noite de Réveillon 2023 no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Com shows de Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Daniela Mercury, Xand Avião, entre outros, a Capital teve uma abertura da virada de ano com grande público no litoral.

Na retomada da festa pública depois de dois Réveillons afetados pela pandemia de covid-19, a Prefeitura de Fortaleza optou por incluir a véspera da virada de ano como marco de comemoração.

"É um sentimento de alívio de poder estar aqui de novo no nosso Réveillon. A gente sentiu muita falta. E graças a Deus esse ano tem dois dias pra gente poder aproveitar, para tirar o atraso", celebrou o estudante cearense Murilo Arthur, de 20 anos, que foi para a Praia de Iracema com a amiga Kasandra Soares. Para ele, a expectativa era pelos shows de Vanessa da Mata e de Luísa Sonza.

Foto: Mateus Moura / O POVO

Os amigos Murilo Arthur, 20 anos, estudante, Kasandra Soares, 21, empresária, comemoraram os dois dias de Réveillon em Fortaleza

No palco, Vanessa da Mata fez homenagem ao Charlie Brown Jr., cantando "Céu Azul", e fez o sinal do "L" no palco, referenciando o Governo Lula — que se inicia com a virada do ano —, com pronta (mas tímida) resposta do público.

Para a dentista e estudante de Medicina Maria Manuela, 28, a festa representa um momento de recomeço. Ela ressalta a dificuldade da pandemia, na qual perdeu parentes queridos. Segundo ela, hoje morreu ainda uma tia-avó dela. A expectativa é por um 2023 de mais saúde.

Apesar do tradicional atraso dos shows — Getúlio Abelha subiu ao palco às 22h05min, meia hora após o previsto —, a maioria do público elogiou a organização. Até as 22 horas, não havia nenhuma prisão, segundo ou ocorrência registrada pelo policiamento no local e os casos nos postos de saúde montados no aterro eram todos leves. Mesmo a praia em si estava limpa, apesar do grande público na Praia de Iracema.

Foto: Mateus Moura / O POVO

Maria Manuela, 28 anos, dentista e estudante de medicina, diz que a festa representa um recomeço, diante da pandemia

Perto das 23 horas, Luísa Sonza subiu ao palco. Nesse momento, o público já se aglomerava junto ao palco para ver um dos principais nomes do pop nacional. Um dos diferenciais da apresentação foi o uso de fogos de artifício — todos com ruído reduzido, segundo regulamentação de Fortaleza, que proíbe os barulhentos.

Em coletiva ao lado do palco, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), confirmou que o show pirotécnico no Réveillon será breve. "Existem pessoas que têm hipersensibilidade, idosos, crianças, animais", justifica. Na Capital, é proibida a queima de fogos "barulhentos". À rádio O POVO CBN, ele confirmou que serão menos de 2 minutos de fogos.

Além de Alok, o sábado também terá apresentações de Waldonys / Camila Marieta, Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez. O primeiro show está programado para começar às 18 horas, enquanto o último é previsto para as 3h45min. (Com informações de Mateus Moura)

31 de dezembro (sábado)

18 horas - Waldonys / Camila Marieta

19h05min - Felipe Amorim

20h10min - Alcione

21h35min - Alceu Valença

23 horas - Alok

0h55min - Nando Reis

2h20min - Luan Santana

3h45min - Mari Fernandez

