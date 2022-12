Bento XVI: o que acontece quando morre um papa emérito?

O próprio papa Francisco vai celebrar missa antes do enterro do papa Bento XVI. Cerimônia deve ocorrer na segunda-feira, 2 de janeiro de 2023

Após o falecimento de Bento XVI aos 95 anos, anunciado neste sábado, 31, em decorrência de complicações de saúde, o Vaticano prepara a despedida do papa emérito. O velório está previsto para ter início na segunda-feira, 2, na Basílica do Vaticano. Já o funeral será celebrado pelo papa Francisco na quinta-feira, 5, na Praça de São Pedro.

Os rituais fúnebres em homenagem a Bento XVI serão semelhantes aos de um bispo aposentado de Roma, de acordo com a indicação da maioria dos observadores da Igreja Católica. Contudo, a cerimônia será presidida por Francisco e não pelo reitor do Colégio dos Cardeais. Será a primeira vez na história que um papa celebrará no enterro outro papa.

"Segundo o desejo do papa emérito, o funeral será realizado com a maior simplicidade", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Conforme as regras da Igreja Católica, o funeral de um papa precisa ocorrer entre 4 e 6 dias após a sua morte. Porém, diferentemente do funeral de um papa reinante, os ritos fúnebres antes do enterro de um papa emérito não envolvem um processo de sucessão. No entanto, é mantida a tradição de ser colocado no caixão do livro dos Evangelhos.

"O caixão do soberano pontífice emérito será levado para a Basílica de São Pedro e depois para as grutas do Vaticano [que abrigam os túmulos dos papas] para ser enterrado lá", apontou o Vaticano no comunicado.

A partir de segunda-feira, 2, o corpo do pontífice deve permanecer à vista do público, sobre uma sóbria tapeçaria com paramentos litúrgicos, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Os horários de visitação serão:



Segunda-feira das 9h às 19 horas (horário local)

Terça e quarta-feira das 7h às 19 horas (horário local)

Além disso, uma das principais diferenças em relação aos enterros de outros papas é que não haverá o “assento vago” ou a convocação de um conclave, isto é, uma assembleia com o objetivo de escolher um novo papa. O processo não ocorrerá pois já existe um líder vivo, o papa Francisco, eleito após a renúncia de Bento XVI em 2013.



