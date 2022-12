No Dia do Mergulhador, Bombeiros ressaltam o preparo físico e mental durante resgates

O Dia Internacional do Mergulhador é comemorado neste domingo, 18. No Ceará, essa prática é uma tarefa cotidiana de diversos militares mergulhadores do Corpo de Bombeiros (CBMCE). Apesar do preparo físico ser fundamental para o êxito nas missões, os agentes devem contar com uma aliada primordial: a inteligência emocional.

Com uma formação específica, realizada por dias e noites, semanas e fins de semana, ao longo de dois meses, os militares se preparam para fazer resgates de pessoas, objetos e até veículos embaixo d’água. “Diferente do mergulho recreativo, não temos visibilidade. Fazemos tudo no tato, na técnica, com paciência”, comenta Danillo Cidreira, capitão comandante da Companhia de Mergulho de Resgate (CMR) do CBMCE.

“Nossos bombeiros se preparam psicologicamente, tecnicamente, com equipamentos e treinamentos para desempenhar diversas funções. Resgatamos vítimas recém-submersas, procuramos embarcações, partes de embarcações, motores e outros objetos, para que eles sejam encontrados e reflutuados”, explica o comandante.

Vítimas de afogamento

Segundo Danillo Cidreira, o procedimento de resgates de vítimas de afogamento exigem, acima de tudo, rapidez. "Nessa hora, o treinamento físico é o mais importante, mas o fator mental também conta nesse tipo de situação. Temos que ter a velocidade para o resgate e acalmar essa vítima que estava ali, se afogando", comenta o capitão.

Segundo ele, nesses momentos é necessário saber equilibrar o entusiasmo para salvar a vida da pessoa em risco, além de conseguir tranquilizá-la para sair da água.

A CMR atua em Fortaleza, cidades da Região Metropolitana e no interior do Ceará, se necessário. Além dos equipamentos de mergulho, a Companhia conta com embarcações, motoaquáticas, botes infláveis e sistema de comunicação subaquática.

