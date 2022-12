Ceará: dezembro e janeiro são marcados pela pré-estação chuvosa

Meteorologista da Funceme, Frank Baima, explica que geralmente, a umidade do ar aumenta a partir de dezembro e, combinada com as altas temperaturas, pode provocar uma sensação de tempo abafado

Quem mora em Fortaleza já está acostumado com o calor da Cidade, mas o período de dezembro pode intensificar ainda mais essa sensação. Os meses de dezembro e janeiro são marcados pela pré-estação chuvosa, com possibilidade de altas temperaturas e o início das chuvas no Estado. A umidade do ar aumenta e, com as altas temperaturas, a sensação pode ser de tempo abafado, segundo metereologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



A enfermeira Jamille Soares, 37, é uma das pessoas que sentiam o tempo mais abafado do que o normal no Centro de Fortaleza, nessa segunda, 26. “Nesse período, o tempo tende a mudar variando entre o calor, abafado e, às vezes, até com chuva. Eu tenho um filho de 3 anos, e ele não é habituado a essa mudança de tempo e sensações térmicas mais elevadas, por isso acaba adoecendo mais”, disse a enfermeira.



Quem também se queixou do calor foi Dimas Oliveira, 27, vendedor. “Está muito mais quente e mais abafado. É um solzão. Esses dias eu dormi no período da noite e acordei suado, mesmo com o ventilador. Já de manhã cedo, quando a gente sai para trabalhar, parece que a gente está diante do sol de meio-dia”, brinca o vendedor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meteorologista da Funceme, Frank Baima, explica que a temperatura do ar não apresenta uma variação anual significativa levando em consideração o posicionamento geográfico do Ceará. Mas, o começo da pré-estação chuvosa e o aumento das temperaturas no Ceará se devem a dois fatores.

Primeiramente, o Ceará está situado geograficamente próximo à linha do Equador que, por consequência, isso favorece grande incidência de radiação ao longo do ano. "Geralmente, a umidade do ar aumenta a partir de dezembro e, combinada com as altas temperaturas, pode provocar uma sensação de tempo abafado quando comparado aos meses anteriores, tendo em vista a intensidade dos ventos mais fortes."



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-12-2022: Onda de calor no centro da cidade (Foto: Thais Mesquita/O POVO) (Foto: THAÍS MESQUITA)



O segundo fator está relacionado à ausência de um sistema de grande escala, como é o caso da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que favorece predominância de céu encoberto com chuvas expressivas ao longo dos meses da quadra chuvosa (fevereiro a maio), fazendo que as temperaturas fiquem mais amenas.

O especialista também lembra que durante o período da pré-estação chuvosa existem sistemas meteorológicos que podem colaborar para que haja uma queda momentânea nas temperaturas.

“É o caso de chuvas associadas à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e de bordas de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). Tais sistemas são comuns durante o período de verão no Hemisfério Sul (HS) e ocorrem preferencialmente durante os meses da pré-estação no Estado do Ceará”, explica.

Neste ano, as maiores temperaturas registradas no Ceará foram no dia 8 de outubro de 2022 nos municípios de Barro e Jaguaribe, com os respectivos valores: 41,7°C e 39.8°C. O balanço foi feito pelas estações meteorológicas da Funceme.

Sobre o assunto Rodovias estaduais têm ocorrências dentro da normalidade no "feriadão"

Açudes no CE: relatório aponta necessidade de melhoria no cadastro de barragens

Ceará deve ter chuvas fracas e isoladas no começo desta semana

Ceará nomeará 800 professores do cadastro de reserva de concurso para Seduc

Tags