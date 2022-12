Padre Fábio de Melo e Fernanda Brum se apresentam nesta terça-feira em Fortaleza

Segunda edição do Natal de Todos ocorre no Aterrinho da Praia de Iracema tem expectativa de público de até 80 mil pessoas

Padre Fábio de Melo e a cantora de música gospel, Fernanda Brum, são atrações aguardadas pelos fiéis na segunda edição do Natal de Todos. O evento com entrada gratuita, que tem expectativa de público entre 60 mil e 80 mil pessoas, vai acontecer nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, no Aterrinho da Praia de Iracema.

Programação terá início às 18horas, com apresentação do Ministério Anunciay, seguida do grupo vocal Entretons e de Fernanda Brum. A noite se encerra com o Padre Fábio de Melo, que deve se apresentar às 20h50min.

Para facilitar o deslocamento do público, a Avenida Beira Mar será bloqueada a partir do meio-dia no trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) vai se responsabilizar segurança do evento, que será feita por 92 guardas municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento é organizado pela Coordenadoria do Terceiro Setor e Articulação de Instituições Religiosas. De acordo com o titular da Coordenadoria, pastor Costa Neto, o Natal de Todos, que une artistas de diferentes vertentes cristãs, surgiu da ideia de juntar pessoas.

O Natal de Todos deve continuar acontecendo nos próximos anos para celebrar a época festiva. No entanto, segundo Costa Neto, por causa da premência da organização do evento, neste ano, não haverá apresentações de artistas de religiões não cristãs.

A Coordenadoria, órgão da Prefeitura de Fortaleza, também tem projetos de capacitação e auxílio administrativo e jurídico para atender às necessidades das entidades religiosas e do terceiro setor.



Sobre o assunto Dezembro e janeiro são marcados com temperaturas mais elevadas e início de chuvas

Cagece interrompe o abastecimento em Messejana e bairros adjacentes nesta terça-feira

Famílias nas ruas de Fortaleza pedem presentes de Natal e esperança

Dom Aloísio Lorscheider: Arquidiocese homenageia bispo no aniversário de 15 anos de sua morte

Fortaleza: Natal de Todos vai ter padre Fábio de Melo e Fernanda Brum

Tags