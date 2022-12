Fortaleza: Natal de Todos vai ter padre Fábio de Melo e Fernanda Brum

Evento será na próxima terça-feira, 27, a partir das 18 horas, no Aterrinho da Praia de Iracema; todas as apresentações serão gratuitas

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar, na próxima terça-feira, 27, no aterrinho da Praia de Iracema, a 2ª edição do Natal de Todos. Evento com início às 18 horas contará com shows de artistas e representantes religiosos, como padre Fábio de Melo, Fernanda Brum, Naldo José e o Ministério Anuncia. Festividade é gratuita.

Organizado por meio da Coordenadoria do Terceiro Setor e Articulação de Instituições Religiosas, o evento abre a "semana de celebrações do Réveillon 2023". Conforme a Prefeitura, a festividade, cuja primeira edição ocorreu em 2019, "é uma iniciativa para reunir o público cristão para celebrar o Natal".

Para promover o controle de tráfego na área, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai bloquear a av. Beira Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, a partir do meio-dia. Um total de 24 agentes e orientadores do órgão devem participar da operação.



Além disso, a segurança do evento vai contar com o suporte da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Cerca de 92 guardas municipais devem atuar realizando "patrulhamento por meio de viaturas, a pé, em motocicletas e câmeras de videomonitoramento monitoradas em tempo real pela Central de Operações Integradas (COI-BM)".

Para facilitar o deslocamento dos passageiros, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) terá dez ônibus extra. "A região do evento conta com 18 linhas regulares. Não haverá desvios de linhas", informa ainda Prefeitura.

2ª edição do Natal de Todos

Quando: Terça-feira, 27, a partir das 18 horas

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza

Entrada gratuita

