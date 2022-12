Dom Aloísio Lorscheider: Arquidiocese homenageia bispo no aniversário de 15 anos de sua morte

Católicos lembram do bispo com admiração e carinho

Há 15 anos, no dia 23 de dezembro de 2007, o bispo dom Aloísio Lorscheider morreu no Hospital São Francisco, em Porto Alegre. Dom Aloísio foi arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza por 22 anos, entre 1973 e 1995. Para relembrar o religioso e homenageá-lo, o perfil da Arquidiocese publicou fotos que contam partes da história do bispo.

“Nesta Arquidiocese, dom Aloísio Lorscheider continuou a sua missão pastoral já com notáveis frutos em Santo Angelo. Dedicou particular atenção ao clero, no qual procurou desenvolver um profundo sentido de comunhão eclesial e um singular impulso apostólico”, diz a legenda da postagem.

Nos comentários, fiéis relembram qualidades do bispo e elogiam a preocupação que tinha com pessoas em situação de vulnerabilidade e de minorias sociais. Corajoso, ousado e importante são algumas das palavras utilizadas pelos usuários para falar de dom Aloísio.

Enquanto arcebispo, dom Aloísio inaugurou a Catedral Metropolitana de Fortaleza, localizada no centro da Capital, em 22 de dezembro de 1978. Um ano antes de renunciar, o arcebispo foi refém de detentos do Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS) em meio a uma rebelião. O momento ficou marcado na história do Ceará e do bispo. Mesmo após o ocorrido, ele voltou à penitenciária, conversou com um dos responsáveis pelo sequestro e rezou junto a ele. Dom Aloísio perdoou publicamente os 14 envolvidos.

Após mais de 20 anos do período à frente da arquidiocese, dom Aloísio dá nome a parques, escolas, ruas e é lembrado com carinho por católicos de diversos locais do Brasil.

