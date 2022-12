Suspeito de tentativa de feminicídio é preso no bairro Couto Fernandes

Um homem de 30 anos foi preso por força de mandado de prisão preventiva suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma mulher de 26 anos. A prisão, feita pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, ocorreu na tarde desta sexta-feira, 23, no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu no último domingo, 18, no bairro Autran Nunes. A vítima estava em casa quando o homem pulou a janela do imóvel e feriu a ex-mulher com um "objeto perfurocortante".

O homem ainda teria tentado agredir a própria filha, de 3 anos. "Ainda segundo os levantamentos policiais, o homem não aceitava o fim do relacionamento", informou a SSPDS. Além da prisão, a vítima requereu medidas protetivas de urgência contra o agressor. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, até novembro, 17.622 episódios de violência contra a mulher abarcados pela Lei Maria da Penha foram registrados no Estado, conforme o mais recente levantamento disponibilizado pela SSPDS. Além disso, a SSPDS registrou 26 feminicídios neste ano no Ceará.

Sobre o assunto Laje de prédio desaba no Monte Castelo e moradores ficam desabrigados

Corpos de casal são encontrado no Conjunto Palmeiras

Cearense preso em Portugal por pornografia infantil fazia vítimas na própria família

Tags