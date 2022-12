Psicólogo de 30 anos é preso em operação contra pornografia infantil na internet

Ele foi preso de forma preventiva. As investigações apontam para o compartilhamento de arquivos ilícitos desde 2016

Uma operação efetuada pela Polícia Federal e Polícia Civil prendeu, neste sábado, 24, um psicólogo de 30 anos, em Fortaleza. Investigação apontou indícios de compartilhamento de arquivos ilícitos pelo suspeito desde 2016 na darkweb. Conforme a PF, o suspeito participava de fóruns com temática de abuso sexual, bem como estupro de vulneráveis.

O homem responderá por crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulneráveis. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça Federal e o mandado foi cumprido pela Polícia Militar e pela Polícia Federal.

Computadores e outros materiais foram apreendidos na casa do suspeito. As investigações devem continuar com base na análise desses itens.

