Câmeras de vigilância flagram roubo a joalheria no Centro

Câmeras de vigilância flagraram um roubo contra uma joalheria localizada no Centro de Fortaleza. A ação criminosa aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 23. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

As imagens mostram uma mulher chegando ao local e sendo recebida por uma atendente da loja. Após a funcionária destravar a porta do estabelecimento, um homem, que usava fardamento de uma empresa de transporte por aplicativo, chega ao local. A atendente tenta fechar a porta, mas o homem consegue impedir que ela faça o bloqueio novamente.

Em seguida, o vídeo mostra o homem rendendo a funcionária com uma arma de fogo. Ele, então, a leva para dentro do estabelecimento, enquanto a sua comparsa recolhe produtos que estavam em cima de uma mesa. O POVO opta por não divulgar o vídeo para não expor a loja nem a atendente vítimas do crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apura que o 34º Distrito Policial (Centro) apura as circunstâncias do roubo. “A SSPDS reforça a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do qual podem ser repassadas informações que auxiliem na elucidação do caso”.

Sobre o assunto Vinte famílias são removidas após queda de laje de prédio no Monte Castelo

Psicólogo de 30 anos é preso em operação contra pornografia infantil na internet

Suspeito de tentativa de feminicídio é preso no bairro Couto Fernandes

Tags