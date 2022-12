Vinte famílias são removidas após queda de laje de prédio no Monte Castelo

Desabamento aconteceu na madrugada de sexta-feira, 23. Defesa Civil diz que conversou com o proprietário do imóvel, que se comprometeu a providenciar um lugar para abrigar os moradores

Vinte famílias foram removidas após uma laje do prédio onde moravam desabar na madrugada de sexta-feira, 23, na rua Bernardo Pôrto, no bairro Monte Castelo. Ninguém ficou ferido, mas o prédio foi interditado pela Defesa Civil de Fortaleza.

Em nota, a Defesa Civil afirmou que conversou com o proprietário dos apartamentos, que são todos alugados. "Junto aos inquilinos, o mesmo se comprometeu a providenciar um lugar para abrigar as vinte famílias removidas", disse o órgão. Neste sábado, 24, os agentes voltariam ao local para verificar se as providências para abrigar as famílias foram tomadas.



A Defesa Civil também informou que o relatório técnico foi elaborado e o responsável pela edificação será notificado e instado a resolver a situação "com a maior brevidade". "Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190", diz a Defesa Civil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população".

Sobre o assunto Psicólogo de 30 anos é preso em operação contra pornografia infantil na internet

Fortaleza: 8 restaurantes são notificados por irregularidades no sistema de prevenção de incêndios

Torre do Cristo Redentor em Fortaleza: inaugurado há 100 anos, monumento tem sinais de abandono

Tags