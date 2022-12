Torre do Cristo Redentor em Fortaleza: inaugurado há 100 anos, monumento tem sinais de abandono

A prefeitura não programou evento comemorativo para os 100 anos do monumento, inaugurado no dia 24 de dezembro de 1922. A torre localizada na praça do teatro São José está com pichações e muita sujeira ao redor

Localizada no Centro, no quadrilátero formado pelas avenidas Presidente Castelo Branco, Dom Manuel e Ruas Boris e Rufino de Alencar, uma torre de 35 metros (m) de altura e 3 m de circunferência parece passar despercebida. Inaugurada em 24 de dezembro de 1922 e construída para comemorar o Centenário da Independência do Brasil, a Torre do Cristo Redentor em Fortaleza é quem chega aos 100 anos, mas sem haver qualquer tipo de alusão à data.

Com arquitetura em estilo coríntio, gênero rebuscado que figurou em palácios reais e templos gregos, a Torre do Cristo Redentor em Fortaleza foi inspirada na Coluna de Vendôme, monumento situado na Praça de mesmo nome, no 1.º arrondissement de Paris.

Na manhã de sexta-feira, 23, dia do centenário, o monumento apresentava situação de abandono, com muitas pichações, fezes e lixo. O portão que dá acesso à escadaria tinha sinais de arrombamento. Não foram avistados policiais ou guardas no período da visita.

Engana-se quem à primeira vista pensa que o interior seja de alvenaria — no coração da obra há uma escadaria de cimento armado com 115 degraus que dá acesso ao topo do monumento, o que propiciou a observação da Cidade.

Segundo o site Fortaleza Nobre, a Torre do Cristo Redentor em Fortaleza contava ainda com um relógio de quatro faces, inaugurado em 1924, que mais tarde foi retirado em virtude do balanço da torre causado pelos ventos. O relógio foi levado para a torre da Igreja dos Remédios (no Benfica), onde ainda se encontra.

Segundo frequentadores, moradores e pessoas que trabalham nos comércios próximos, o local fica perigoso à noite e alguns roubos acontecem, assim como o consumo de drogas. Algumas pessoas em situação de rua se instalaram na praça.

“Vemos as coisas erradas acontecendo, mas ninguém vai se arriscar a falar nada”, afirmou um frequentador, sob condição de anonimato. Outra pessoa disse que a Prefeitura havia prometido abrir a torre para visitação pública e contratar guia cultural para o equipamento, mas que até agora a promessa não havia se concretizado.

O POVO entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre a segurança no local da Torre do Cristo Redentor em Fortaleza. Em nota, a PMCE informou que mantém policiamento preventivo e ostensivo, diuturnamente por meio do 5º Batalhão.

"Salientamos que no local há viaturas, as quais ficam paradas ou em rondas, e há o policiamento a pé efetuado por policiais em Pontos Bases de Visibilidade (PBs), estabelecidos em horários estratégicos. O bairro Centro conta ainda com reforço por meio de equipes policiais em serviço extra (IRSO), bem como de equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).”

A Guarda Municipal não respondeu até a publicação desta matéria.

O POVO também procurou a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) sobre a realização de algum evento em alusão ao centenário e a situação atual da Torre do Cristo Redentor em Fortaleza.

A Seger enviou uma nota afirmando que “a limpeza é realizada diariamente por uma equipe destacada para realizar a varrição em toda a extensão do terreno. Além disso, o local também é contemplado com os serviços de capinação e pintura de meio-fio a cada 30 dias”.

