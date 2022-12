Laje de prédio desaba no Monte Castelo e moradores ficam desabrigados

Repórter do caderno de Cidades

Ninguém ficou ferido, mas área foi interditada pela Defesa Civil. Moradores precisaram ser resgatados com escadas

A laje de um prédio residencial localizado na rua Bernardo Pôrto, no bairro Monte Castelo, desabou na madrugada desta sexta-feira, 23,em Fortaleza. Ninguém ficou ferido no desabamento, mas os moradores ficaram desabrigados após o prédio ser interditado pela Defesa Civil. Eles ficaram sem pode voltar às suas casas.



O desabamento ocorreu por volta das 2 horas. A laje que caiu era do corredor externo que dava acesso às residências. Conforme o Corpo de Bombeiros, vizinhos chegaram a fazer a retirada de moradores que ficaram presos após o desabamento, utilizando escadas comuns.

Eles temiam o desabamento do restante do prédio. Quando os militares chegaram ao local, os moradores já haviam evacuado todas as residências, e coube ao Salvamento apenas isolar o local.



O POVO entrou em contato com a Defesa Civil para saber detalhes da atuação no órgão no incidente, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.



