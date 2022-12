Campanha Antirrábica Animal vacinou 211 mil animais em Fortaleza

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) encerrou nesta quarta-feira, 21, a Campanha Antirrábica Animal 2022, com 322.320 animais imunizados. Conforme os números divulgados, a ação imunizou 211.769 cães e 110.551 gatos. Desta forma, a Capital atinge a meta para cães definida pelo Ministério da Saúde (MS), com 80,14% de animais vacinados.

A PMF relembra que, apesar do encerramento da campanha, as doses continuam disponíveis nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Capital. O gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, Atualpa Soares, em nota da Prefeitura, relembra que a adesão em massa da população à vacinação antirrábica ajuda a prevenir e manter o controle da raiva, que não é notificada no Município em humanos há 19 anos.

“Concluímos a campanha com resultados positivos e ficamos felizes de ver a adesão dos fortalezenses, protegendo seus animais e também ajudando a proteger a população. Não há melhor forma de prevenção contra a raiva do que a vacina”, diz Atualpa Soares.

Campanha Antirrábica 2022

A campanha teve início no dia 4 de novembro contemplando os animais de estimação a partir de 2 meses de idade, com exceção daqueles que estivessem doentes ou passaram por cirurgias recentes. No dia seguinte, na Capital, ocorreu o dia “D” de vacinação, com 255 pontos de vacinação disponibilizados para a população. A iniciativa foi considerada pela área técnica do Município como o melhor dos últimos anos.

Sobre a doença



Por meio de nota, a PMF explicou que a raiva é transmitida do animal para o homem e apresenta uma alta taxa de mortalidade, chegando a alcançar quase 100% entre os animais e seres humanos acometidos pela doença.

Entre os sintomas pode haver o surgimento repentino de comportamento agressivo, salivação excessiva e paralisia. O vírus da raiva possui propensão de infecção pelo sistema nervoso central, instalando-se no cérebro, tendo como resultado final a encefalite que é uma inflamação do cérebro.

