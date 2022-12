Corpos de casal são encontrado no Conjunto Palmeiras

Homem, que usava tornozeleira eletrônica, estava com as mãos amarradas. Horas antes, na mesma região, uma mulher também foi morta

Os corpos de um casal foram encontrados na madrugada desta sexta-feira, 23, na avenida Catolé, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, "os corpos das vítimas, um homem e uma mulher ainda não identificados, foram localizados com marcas de tiros em via pública".

Imagens feitas no local do crime mostram os dois em um matagal. O homem estava com as mãos amarradas; ele ainda tinha uma tornozeleira eletrônica. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Horas antes, a alguns quilômetros dali, no residencial José Euclides, localizado no Jangurussu, uma mulher foi morta a tiros. Também até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 3ª DHPP também investiga o caso.

O POVO tem mostrado desde o começo do mês que a região do Grande Jangurussu tem sofrido com o conflito entre organizações criminosas. A Guardiões do Estado (GDE), facção que atua em localidades como o residencial Maria Tomásia e José Euclides, apresentou um racha, que resultou em diversos tiroteios e homicídios na região.

