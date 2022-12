Motorista é preso com R$ 1 mil em cédulas falsas no Siqueira

Ele foi preso em flagrante no momento em que recebia uma encomenda contendo 10 cédulas de R$ 100 falsas

A Polícia Federal (PF) prendeu um motorista de 24 anos e apreendeu R$ 1 mil em cédulas falsas na tarde da quinta-feira, 22, no bairro Siqueira. O flagrante aconteceu no momento em que o suspeito recebia em casa a encomenda que continha 10 cédulas de R$ 100 falsas.

O destinatário tentou fugir quando percebeu a presença da Polícia Federal e travou uma luta corporal com os policiais, mas acabou sendo contido e preso. O celular do homem também foi apreendido.

O motorista foi indiciado por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos, e encontra-se à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para identificação dos demais envolvidos no crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O trabalho foi desenvolvido em parceria com os Correios. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos no Ceará mais de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais) em cédulas falsas ao longo de 2022, com prisão de 30 pessoas.



Sobre o assunto PF cumpre mandados contra crime de moeda falsa em Fortaleza

Polícia Federal prende suspeito de crime de moeda falsa no Ceará

PF cumpre mandado de busca e apreensão contra distribuição de moeda falsa

Tags