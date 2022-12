Beira-Rio: após impasse de energia, quiosques são entregues no rio Ceará

Obras na orla da Barra do Ceará custaram R$ 11 milhões, com dez boxes e 30 quiosques

Os quiosques construídos às margens do rio Ceará foram entregues aos permissionários nesta sexta-feira, 23, pela Prefeitura de Fortaleza. Os equipamentos fazem parte do Projeto Beira-Rio, que é composto por obras de urbanização, lazer e esporte na orla da Barra do Ceará. A obra foi inaugurada com atraso após um impasse entre o município e a Enel, que resultou na demora da regularização do fornecimento de energia nos quiosques.

Maria Silvane de Sousa, 56, trabalha há mais de 30 anos no local e será a permissionária de um dos quiosques. Outros dois espaços serão de responsabilidade do marido de Maria e de seu filho. “O pôr do sol é a coisa mais linda. Quando dá 17 horas é lotado. Dia de sábado e domingo não tem nem lugar pra botar carro. Estou feliz, vai melhorar muito para todo mundo”, diz a comerciante. A família vai trabalhar com um bar, uma sorveteria e uma loja de roupas de moda praia.

A comerciante confirmou que o quiosque já tem água e energia. “Os quiosques já estão em ponto de fazer as devidas mudanças de mobiliário. Vamos entregar também o passo a passo do que é permitido”, afirma a secretária executiva da Regional I, Kamyla Castro. As obras do projeto Beira-Rio custaram R$ 11 milhões, incluindo dez boxes e 30 quiosques.

Maria Silvane relata que ainda não sabe qual será a taxa que precisará pagar para ocupar o quiosque. De acordo com a Prefeitura, os permissionários terão carência do pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) durante os primeiros seis meses, a partir da assinatura do Termo de Permissão de Uso. "Passado esse período, será cobrado um valor a ser estabelecido por meio de estudo socioeconômico da área, que será realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf)", explica a Regional por meio de nota.



Em relação ao pedido dos comerciantes pela construção de banheiros, que não foram incluídos na obra original, Kamyla afirma que a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) está estudando a construção de forma "emergencial".

"Todo projeto quando começa a funcionar, aparecem oportunidades de melhorias. Uma delas são os banheiros. Mas muitos dos quiosques têm banheiro. Estamos avaliando a possibilidade de fazer os banheiros próximos a esses quiosques. Faz parte do projeto de aprimoramento", explica Samuel Dias, titular da Seinf. Não foi definido prazo para a construção dos banheiros.

Além dos quiosques, o local conta com mirantes, academia ao ar livre, parquinho, quadras, dentre outros mobiliários urbanos. Os irmãos Lincoln e Clinton Marcelino da Silva, de 15 e 22 anos, respectivamente, contam que cresceram tomando banho no rio Ceará, lembram de como eram as antigas construções e aprovam o resultado da obra.

“Não tinha nada disso, era totalmente esquecido pelos governantes. A mudança maior foi isso, eles conseguirem ver a gente e mudar e melhorar tudo. Agora no Natal está melhor, tem enfeite, árvore, até mais segurança à noite”, opina Lincoln.

Evento de inauguração foi marcado por protestos

Durante o evento de inauguração da obra, manifestantes ligados aos sindicatos dos médicos, odontologistas e enfermeiros fizeram um protesto pedindo a regulamentação da jornada de trabalho e melhores condições estruturais para os postos de saúde da Capital. Segundo Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, as categorias pedem uma reunião com o prefeito Sarto, que ainda não foi marcada. Os profissionais pretendem entrar em paralisação a partir do dia 3 de janeiro.

Quando questionado sobre o protesto durante coletiva de imprensa, Sarto afirmou que o motivo da manifestação não seria a condição dos postos. “A verdade é que não é a condição dos postos, porque nós estamos requalificando a maioria dos postos de Fortaleza”, afirmou. Caso a categoria siga com a greve, o prefeito afirmou que irá à Justiça pedir para o movimento ser considerado ilegal.

Enquanto o prefeito estava no palco usado para inaugurar o projeto Beira-Rio, uma comerciante também protestou em nome de alguns trabalhadores que não tiveram direito aos quiosques. Sarto afirmou que foram priorizados aqueles que trabalhavam há mais tempo no local. O chefe do executivo disse que outros projetos e melhorias ainda são pensadas para o local, como um novo píer, obras de urbanização no Morro Santiago, localizado em frente ao rio Ceará, e uma “repaginada” no Cuca Barra.

Após protestos de um líder comunitário do Pirambu, o prefeito ainda criticou a posição de vereadores do PT contra a cobrança da Taxa do Lixo. "O pobre não paga. Nem 1% do Pirambu. Só quem tem casa de alto padrão e de luxo é que vai pagar. Cuidado não! O Lula ganhou, quase não ganhou, pelos erros que fizeram, e continuam e repetem e teimam em dizer a mesma coisa. O PT botou o povo pobre pra pagar, mas o doutor Sarto não vai deixar", disse.

