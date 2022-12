Catedral de Fortaleza celebra 44 anos de inauguração

Nesta quinta-feira, 22 de dezembro, a Catedral Metropolitana de Fortaleza completou 44 anos desde a sua inauguração. À noite, foi realizada solenidade de celebração e de ordenação de 14 presbíteros. Pela manhã, houve confraternização do clero na Capela da Prainha e no pátio da igreja.

O templo, em estilo gótico romano, ou gótico moderado, localizado no Centro de Fortaleza, levou quatro décadas para ser construído. A inauguração foi feita pelo então arcebispo de Fortaleza, dom Aloísio Lorscheider, em 22 de dezembro de 1978. O local atualmente tem capacidade para 5 mil pessoas.

Hoje considerada um patrimônio histórico, antes do desenho atual existiu a antiga Igreja da Sé. Finalizada em 1954, a Igreja da Sé foi construída ao lado do Forte Schoonemborch (hoje quartel da 10ª Região Militar), onde antes estivera uma capela de taipa dedicada a Nossa Senhora do Amparo.

No entanto, a igreja da Sé não se manteve após a década de 1930, quando um laudo técnico constatou a existência de rachaduras na sua base, o que levou à sua demolição. Assim, em 1939 foi iniciada a construção do que viria a ser a atual Catedral de Fortaleza.

Atualmente, a Catedral Metropolitana é sede da centenária Arquidiocese de Fortaleza, que tem como arcebispo Dom José Antônio Tosi e é composta, segundo último levantamento, por 138 paróquias e 7 áreas pastorais.

