Natal: Veja o que funciona em Fortaleza na véspera e feriado

A celebração de Natal acontece entre os dias 24 e 25 de dezembro e determinados estabelecimentos, com serviços essenciais ou não essenciais, poderão alterar o seu horário de funcionamento durante o feriado.

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)

A Cagece funcionará em regime de plantão na véspera e no feriado de Natal. No sábado, 24, e no domingo, 25, a Companhia manterá equipes para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

A retomada de atendimentos nas lojas e outros núcleos da Cagece voltarão na segunda-feira, 26 de dezembro (26/12). Caso os clientes precisem entrar em contato, os seguintes meios são recomendados:

Cagece App (disponível para Android e iOS)

(disponível para Android e iOS) Central de Atendimento (24 horas) - 0800 275 0195

- 0800 275 0195 Contato por meio da Gesse, assistente virtual - www.cagece.com.br

Enel

A Enel Distribuição Ceará apresenta um esquema de atendimento para o feriado de natal, 25, envolvendo a área técnica e atendimento ao cliente. As equipes operacionais atuarão normalmente na véspera e no dia de natal, 24 e 25 de dezembro.

A área de atendimento, com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), funcionará 24 horas por dia, com ligação gratuita para qualquer ponto do Ceará. O cliente ainda pode contactar a distribuidora a partir das redes sociais, como Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também pelo número (21) 99601-9608, disponível no WhatsApp.

As lojas de atendimento da capital retomam os serviços normalmente na segunda-feira, 26 de dezembro.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) manterá a programação normal dos trens na maior parte do expediente operacional de 24 de dezembro, véspera de natal, mas é preciso atentar ao encerramento, que ocorrerá mais cedo do que o habitual.

Segue a programação, compartilhada pela Metrofor:

Linha Sul

Programação normal do início do dia até cerca de 19 horas. Últimas viagens tem início às 19:06 (no sentido Chico da Silva, saindo da Estação Carlito Benevides) e às 19:14 (no sentido Carlito Benevides, saindo da Estação Chico da Silva).

VLT Parangaba-Mucuripe

Programação normal do início do dia até às 18:54. Últimas viagens do dia terão início às 18:54, nos dois sentidos, com trens saindo no mesmo horário das estações Parangaba e Iate.

Linha Oeste

Programação normal do início do dia até às 19:15. Últimas viagens do dia terão início às 19:15, nos dois sentidos, com trens saindo no mesmo horário das estações Moura Brasil e Caucaia.

Mais informações: metrofor.ce.gov.br

Shoppings

Confira a programação dos shopping na véspera e no feriado de natal.

Shopping Benfica

O Shopping Benfica terá funcionamento diferenciado entre os dias 20 a 23 de dezembro. Suas lojas, boxes e quiosques abrirão uma hora mais cedo, às 9 horas, e fecharão às 22 horas.

O horário da praça de alimentação e entretenimento durante estes dias será das 10 às 22 horas. Na véspera de natal (24/12), o funcionamento será das 9 às 18 horas e durante o dia 25 de dezembro, o funcionamento da praça de alimentação será facultativo, das 11:30 às 22 horas.

Os Cinemas Benfica abrirão a sua bilheteria a partir das 14:15 horas no feriado de Natal, 25 de dezembro.

Na véspera de Natal (24/12) , o Papai Noel marcará presença no shopping das 9 às 18 horas.

Dias 20 a 23 de dezembro – terça a sexta-feira

Locas, box e quiosques: 9h às 22h

Praça de alimentação e entretenimento: 10h às 22h

Dia 24 de dezembro – sábado

Lojas, box, quiosques, praça de alimentação e entretenimento: 9h às 18h

Cinemas Benfica: fechados

Dia 25 de dezembro – domingo

Lojas, box e quiosques: fechados

Praça de Alimentação: funcionamento facultativo - 11h30 às 22h

Cinemas Benfica: 14h15 (bilheteria)

Mais informações: www.shoppingbenfica.com.br

Shopping Del Paseo

Os horários do Shopping Del Paseo serão estendidos entre os dias 21 a 23 de dezembro. As lojas e quiosques abrirão das 9 às 23 horas e a praça de alimentação, das 10 às 23 horas.

Na véspera de natal, 24 de dezembro (24/12), as lojas e quiosques funcionarão das 9 às 18 horas e a praça de alimentação, das 10 às 18 horas.

O shopping não funcionará durante o dia 25 de dezembro, feriado de natal.

Mais informações: (85) 3456.5500, @delpaseo e shoppingdelpaseo.com.br

Shopping Iguatemi Bosque

O Shopping Iguatemi Bosque estará, entre os dias 19 a 23 de dezembro, em horário especial. As lojas e quiosques funcionarão das 9 às 22 horas, enquanto a praça e os quiosques de alimentação ficarão das 10 às 22 horas. Além disso, os restaurantes abrirão de 11:30 até 23 horas.

Em 24 de dezembro, véspera de natal, lojas e quiosques iniciarão às 9 e fecharão às 18 horas. A praça e os quiosques de alimentação abrirão de 10 às 18 horas e os restaurantes, das 11:30 às 18 horas.

No feriado de natal, 25 de dezembro (25/12), as lojas e os quiosques estarão fechados, mas o funcionamento será facultativo para a praça e os quiosques de alimentação. Os restaurantes continuam abertos das 11:30 às 23 horas.

Dias 19 a 23 de dezembro - segunda a sexta-feira

Lojas e quiosques: 9h às 22h

Praças de alimentação e quiosques de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Dias 24 e 31 de dezembro (véspera de Natal e Ano Novo)

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Praças de alimentação e quiosques de alimentação: 10h às 18h

Restaurantes: 11h30 às 18h

Dias 25 de dezembro (Natal)

Lojas e quiosques: fechados

Praças de alimentação e quiosques de alimentação: funcionamento facultativo

Restaurantes: 11h30 às 23h

Mais informações: https://www.igtfortaleza.com.br/

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping (Rede Ancar)

As lojas, quiosques e praças de alimentação do North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping abrirão uma hora mais cedo e fecharão uma hora mais tarde até o dia 23 de dezembro, com funcionamento das 09 às 23 horas.

A véspera de natal, 24 de dezembro, contará com as lojas, quiosques e praças de alimentação das 09 às 18 horas. Por outro lado, durante o feriado de 25 de dezembro, os estabelecimentos estarão fechados e a praça de alimentação ficará com funcionamento facultativo das 11 às 22 horas.

Todas as salas de cinema estarão em funcionamento conforme a sua programação.

Shopping Parangaba

Os clientes poderão entrar no Shopping Parangaba no dia 23 de dezembro das 9 às 23 horas. Já na véspera de natal, 24 de dezembro (24/12), lojas, quiosques e praça de alimentação abrem com horário reduzido, das 9 às 18 horas.

No dia 25 de dezembro, as lojas ficam fechadas, mas a praça de alimentação segue ponto facultativo.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Na véspera do feriado natalino, 24 de dezembro (24/12), os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy fecharão às 18 horas.

Com a chegada do feriado de natal, 25 de dezembro (25/12), as lojas e quiosques estarão fechados, mas as operações de lazer e alimentação contam com o seu funcionamento facultativo.

Dias 22 e 23 de dezembro:

Lojas e Quiosques: 9h às 23h

Praça de Alimentação: 10h às 23h

Espaço Gourmet e Boulevard: 11h30 às 23h

Restaurantes: 11h às 22h

RioMar Online: 9h às 21h

Dias 24 e 31 de dezembro (véspera de Natal e Ano Novo):

Lojas, Quiosques e RioMar Online: 9h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 18h

Espaço Gourmet e Boulevard: 11h30 às 18h

Restaurantes: 11h às 18h

Dia 25 de dezembro:

Lojas e quiosques fechados

Operações de lazer e alimentação terão funcionamento facultativo

RioMar Online: 12h às 21h

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza funcionará das 9 às 16 horas no dia de 24 de dezembro, véspera de natal.

No dia 25 de dezembro, o centro de compras estará fechado.

Padarias

De acordo com as informações do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan - CE), as padarias podem funcionar normalmente, seguindo a sua demanda, inclusive durante o feriado.

Os horários dependerão de cada estabelecimento.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que não existe um horário padrão, mas no dia 23 de dezembro, geralmente, os supermercados fecham uma hora mais tarde, podendo funcionar até às 23 horas.

Na véspera de natal, 24 de dezembro, os supermercados podem fechar uma ou duas horas mais cedo, entre 20 ou 21 horas, dependendo de cada estabelecimento.

Durante o feriado de natal, os serviços estarão fechados.

Lojas de rua

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) informa que na véspera de natal, 24, o funcionamento das principais lojas deve ser reduzido entre 16 e 17 horas.

Serviços de saúde

O informe da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), destaca o funcionamento dos serviços durante a véspera e o feriado de natal, 24 e 25 de dezembro.



Vacinação contra Covid-19

Os atendimentos nos centros de vacinação da Covid-19 não acontecerão nos dias 24 e 25 de dezembro. Portanto, o público deve aguardar a retomada nos dias 26 a 30 de dezembro ou a partir do dia 2 de janeiro.

Atendimento nas UPAs

Os atendimentos de urgência e emergência acontecerão 24 horas por dia nas 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza.

Restaurantes e bares

Na véspera de natal, 24, os restaurantes em geral funcionarão de 10 horas até a meia-noite, enquanto a maioria dos bares ficarão das 10:30 às 17 horas e vários iniciarão meia-noite até 6 horas da manhã.

No feriado natalino, a maioria dos bares e restaurantes abrirão normalmente, de acordo com informações da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará.

