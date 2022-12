Mulher é presa por tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal realizou a apreensão de 3,9 quilos (kg) de maconha nessa quarta-feira, 21. O material estava na bagagem pessoal de uma mulher, de 23 anos, vinda de Manaus (AM). O flagrante aconteceu no Aeroporto de Fortaleza, e ela foi presa.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal, a investigada confessou o ato ilícito no momento da abordagem.

A ação da Polícia Federal foi auxiliada pelo cão detector de drogas da raça belga malinois. O animal, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF, foi o responsável por apontar a presença do conteúdo suspeito na bagagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações para verificar a atuação de outras pessoas no crime continuam. A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará e autuada por tráfico de drogas. Agora, a mulher está à disposição da Justiça.

Sobre o assunto Mais de 2.400 militares recebem promoção de patente no Centro de Eventos

Mais de 100 quilos de droga são encontrados em caminhão que vinha da Bahia

Recém-nascidos da UTI Neonatal de hospital de Fortaleza ganham ensaio fotográfico de Natal

O POVO vence duas categorias no Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo

Réveillon de Fortaleza: veja atrações no Aterro da Praia de Iracema

Tags