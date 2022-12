Recém-nascidos da UTI Neonatal de hospital de Fortaleza ganham ensaio fotográfico de Natal

Os pequenos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, ganharam uma sessão fotográfica com tema Meu Primeiro Natal. A unidade hospitalar da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), gerida pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), mantém 24 bebês em sua UTI Neonatal.

Pela segunda vez, as fotos foram tiradas voluntariamente por Sândalo Costa. “É o primeiro Natal dessas crianças que estão internadas em uma UTI, e é muito importante guardar essa lembrança. Nós vemos o carinho dos profissionais da unidade que se esforçam e ficam envolvidos em todo o cuidado para proporcionar essa alegria”, destacou.

Para as mães dos bebês, é um acalento registrar o primeiro Natal dos filhos no hospital. Gorros, meias de Papai Noel e árvore de Natal foram disponibilizados para as fotos das crianças.

Para as mães dos bebês, é um acalento registrar o primeiro natal dos filhos no hospital (Foto: Sândalo Costa)



José Henry, filho da agricultora Andressa Silva de Aratuba, no maciço de Baturité, completa seu primeiro mês de vida na próxima terça-feira, 27. Ela diz que poder levar a foto do filho para a família simboliza a união, já que a família ainda não pode conhecer o pequeno.

“Eu fiquei muito feliz e emocionada. Graças a Deus ele está bem. Vamos passar o Natal aqui, mas pretendo levá-lo bem para casa. Enquanto isso, vou compartilhar as fotos, postar e mostrar o meu milagre, meu guerreirinho”, comentou.

A agricultora Gisele Maria, mãe de Ana Lívia de dois meses, fez o primeiro registro com a filha nos braços. “É muito gratificante vê-la bem, conseguindo fazer essas fotos. Provavelmente passaremos o Natal aqui, mas, em casa ou aqui, o importante é que ela esteja saudável”, afirmou.

Renata Viana, psicóloga que acompanha as mães da UTI Neonatal, comenta que o momento representa a primeira imagem do bebê para os familiares: “Essas mães sempre tiveram o sonho de ter seus filhos e, infelizmente, precisaram estar em um contexto hospitalar. É um momento de trabalhar essas frustrações, de estar junto dos bebês em uma data especial, porém longe da família. Além disso, é uma oportunidade de guardar recordações, demonstrar o carinho e o amor”.