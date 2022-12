O POVO vence duas categorias no Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo

O Grupo de Comunicação O POVO foi premiado na categoria Fotojornalismo e Jornalismo Impresso no Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo. A fotografia “Luz do Saber” e a reportagem “ As Oportunidades da Economia Digital” conquistaram o primeiro lugar do referido prêmio.

A reportagem premiada na categoria Jornalismo Impresso foi assinada pelo repórter Armando Oliveira. Produção contou com design de Amaurício Cortez, edição de Domitila Andrade e infografia de Luciana Pimenta.

"Acredito que um dos papéis do jornalismo é dar visibilidade a iniciativas e histórias como a dessa reportagem. Importante agradecer à Prefeitura pelo estímulo e, especialmente, à equipe, pois jornalismo é trabalho coletivo", frisa o jornalista Armando.

Já na Categoria Fotojornalismo, a foto premiada foi de autoria do fotógrafo Francisco Fontenele. Imagem, denominada “Luz do Saber”, mostra uma criança observando um estande de livros durante a realização do projeto "Leitura na Praça"— de iniciativa da Prefeitura.

Fortaleza, Ce Br 08.12.22 Projeto leitura na praça - Praça Dom Bosco no bairro Henrique Jorge. (Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



"Eu fiquei muito feliz com esse prêmio porque acima de tudo é uma pauta bastante positiva, é um projeto bacana da Prefeitura, que é a Leitura na Praça. E essa é uma das bandeiras que eu defendo, a educação sendo levada a quem as vezes não tem tanta condição assim", afirma Fontenele.

"Não só acho bacana esse tipo de projeto como agora eu tô muito feliz por ter sido agraciado com esse prêmio justamente com aquilo que eu acredito e defendo. E também fico feliz com o fato da Prefeitura dar esse incentivo ao jornalismo. Esse reconhecimento dado à impressa é muito importante também", conta o fotógrafo premiado.

O Prêmio Prefeitura de Fortaleza, que acontece anualmente, está em sua 7ª edição. O objetivo é despertar profissionais de Jornalismo e veículos de comunicação a debater temas que tratam de ações e políticas públicas que atuem no processo de desenvolvimento social, socioambiental e sustentável em Fortaleza.

Recentemente, O POVO também se destacou no Prêmio Gandhi de Comunicação nas categorias Produtor de Conteúdo Online e Jornalismo Impresso e Digital e no Prêmio Sintaf de Jornalismo com o 1º e o 2º lugar da premiação.



Confira a lista dos premiados:

Categoria Universitário

"Revista Matéria Prima"; Vencedores: Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7)

Categoria Fotojornalismo

"Luz ao Saber"; Vencedor: Francisco Fontenele/O POVO

Categoria Webjornalismo

"Série de reportagens- Especial Limpeza Urbana"; Vencedores: Diário do Nordeste

Categoria Radiojornalismo e Podcast

"Série de reportagens- Fortaleza Inteligente: Uma cidade inovadora e conectada em benefício da população"; Vencedores: Rádio Jovem Pan News Fortaleza

Categoria Telejornalismo

"Série de reportagens- Fortaleza da Inovação"; Vencedores: TV Câmara Fortaleza

Categoria jornalismo impresso

"Reportagem- As oportunidades da Economia Digital"; Vencedores: O POVO

(Colaborou Gabriela Almeida)

