Polícia Militar prende quatro homens suspeitos de homicídio em Caucaia

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente que estavam na posse de três armas de fogo e munições. A ação foi realizada no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira, 9.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSP-CE), agentes do 12º Batalhão Militar faziam patrulha de rotina no Parque Potira, quando receberam a informação de que estava havendo disparo de tiros na região.

Ao chegar no local, os policiais constataram que um jovem de 19 anos havia sido assassinado em uma via pública.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Falta de energia no Conjunto Ceará e bairros de Caucaia preocupa moradores

Suspeito de integrar organização criminosa em Caucaia é preso

Mais de 20 kg de drogas e arma de fogo são apreendidos em Caucaia

Em seguida, os militares realizaram a prisão de José Laedson Viana Andrade (20), Alexandre Lacerda Silveira (19) e Levi de Sousa Alves (18) e na apreensão de um adolescente de 17 anos. Os suspeitos foram encontrados em um veículo que trafegava pelo bairro.

No interior do carro os policiais encontraram duas pistolas calibre 380, um revólver calibre 38, 22 munições e uma quantia em dinheiro.

Os três maiores de idade foram autuados em flagrante na Delegacia Metropolitana de Caucaia pelos crimes de homicídio, integrar organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Já o adolescente foi autuado em ato infracional análogo aos crimes dos demais, exceto o de corrupção de menores. Os quatro estão à disposição da Justiça.

Tags