Polícia Militar encontra droga abandonada em beco no bairro Sapiranga

A operação foi realizada por meio da Força Tática do 19° Batalhão Policial Militar

Durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar do Ceará apreendeu cerca de 10 kg de maconha nesse sábado, 19. Os tabletes da substância foram encontrados abandonados em um beco no bairro Sapiranga, em Fortaleza. A droga pesou 9,840 quilos (kg).

A PMCE encaminhou os entorpecentes para o 13º Distrito Policial, onde foi aberto um boletim de ocorrência para que os procedimentos cabíveis sejam realizados. As investigações estão em andamento para identificação do responsável pela droga encontrada.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181 ou 190

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



