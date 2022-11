Polícia Militar apreende 97 armas de fogo em oito dias no Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) efetuou o confisco de 97 armas de fogo entre os últimos dias 13 e 20 de novembro. Além das armas de pequeno porte, seis explosivos artesanais e dois fuzis calibre 5.56 encontrados em Fortaleza e Caucaia foram confiscados na operação.

Material apreendido na operação da PMCE (Foto: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará)



As equipes do Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G.), motopatrulhas e Força Tática, como também do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) estavam presentes nas apreensões.

Quase cem armas foram apreendidas em um período de oito dias (Foto: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará)



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181 ou 190

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

