O POVO vence duas categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação 2022

Cinco reportagens de profissionais do O POVO foram premiadas no concurso, que neste ano bateu recorde de inscrições

O Grupo de Comunicação O POVO venceu duas categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação 2022. No total, cinco trabalhos foram premiados. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta quarta-feira, 14, no auditório do Sebrae Ceará, em Fortaleza.

A reportagem seriada "Lideranças femininas impulsionam lutas dos povos indígenas", produção especial do O POVO+, ficou em primeiro lugar na categoria produtor de conteúdo online. O conteúdo é assinado pelos jornalistas Flávia Oliveira, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Wanderson Trindade, Arthur Gadelha, Cinthia Medeiros e pelo repórter fotográfico Francisco Fontenele.

A produção integra a série de reportagens “A voz das mulheres indígenas por autonomia, igualdade e território”. Dividido em quatro episódios, o trabalho jornalístico aborda os principais temas indígenas a partir da perspectiva das mulheres que ocupam posição de lideranças em comunidades indígenas no Ceará.

Na mesma categoria, O POVO levou o terceiro lugar com a matéria "Orgulho LGBTQIA+: Conheça as conquistas advindas de muitas lutas", também assinada por Flávia Oliveira e Regina Ribeiro. Publicada em junho, o mês do orgulho LGBT, a produção mostrou iniciativas públicas e privadas com impactos positivos no combate ao preconceito por orientação sexual.

O POVO também teve dois trabalhos premiados na categoria jornalismo impresso e digital. A reportagem “Falta de dados e planejamento são desafios para a diversidade no mercado de trabalho”, de autoria dos jornalistas Samuel Pimentel, Beatriz Cavalcante e do designer Luis Felipe Corullón, ficou em primeiro lugar.

Com foco na inclusão no ambiente de trabalho, a produção teve como ponto de partida uma pesquisa feita pela multinacional britânica Aon, que mostra o panorama das estratégias de diversidade e inclusão implantadas no setor privado brasileiro.

O segundo lugar ficou com o especial “Cariri Pré-Histórico”, produção multimídia do O POVO+ que explora de forma lúdica e atraente os principais acontecimentos do passado ancestral da região do Cariri e analisa como a influência da pré-história se entrelaça com a vida, a cultura e a economia das cidades da região.

Dividida em três episódios, a reportagem seriada foi lançada junto com um webdocumentário, três episódios de podcast e uma transmissão ao vivo. O projeto é assinado pelas jornalistas Catalina Leite, Fátima Sudário e Regina Ribeiro, pelos designers Cristiane Frota e Isac Bernardo e pelo repórter fotográfico Aurélio Alves.

Em sua 15ª edição, o Prêmio Gandhi de Comunicação bateu recorde de trabalhos inscritos, com 181 concorrentes. O concurso é considerado a premiação jornalística mais importante do Ceará e premia os vencedores com troféus e valores em dinheiro. Ao todo, são nove categorias em disputa, seis para profissionais e nove para estudantes.

O prêmio é uma iniciativa da Agência da Boa Notícia, Organização Não Governamental sediada em Fortaleza, cujo objetivo é estimular o fortalecimento da Cultura de Paz, através da comunicação.