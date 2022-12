O POVO ganha 1º e 2 º lugar em prêmio Sintaf de Jornalismo

Os repórteres Samuel Pimentel e Karyne Lane levaram duas premiações na primeira edição do prêmio Sintaf

O POVO foi primeiro e segundo lugar na categoria Impresso do prêmio do Sindicato dos Fazendários do Ceará de Jornalismo (Sintafjor).

Samuel Pimentel, jornalista e repórter de Economia do O POVO, foi o vencedor da categoria com a matéria "Estudo propõe novo fundo social para repor perdas de ICMS".

Já Karyne Lane, repórter do O POVO+, ficou em segundo lugar na mesma categoria com a matéria "Pobreza menstrual: quando a dignidade custa mais caro para quem tem útero".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a primeira edição do prêmio Sintaf, cujo tema proposto foi "O presente e o futuro do fisco estadual cearense".

Mais notícias de Economia

Tags