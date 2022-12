Prefeitura de Fortaleza convoca professores pedagogos aprovados em concurso público

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou, nesta segunda-feira, 19, a publicação do edital de convocação de 1.041 professores pedagogos aprovados no concurso público para a Rede Municipal de Ensino. Mandatário divulgou informação em vídeo publicado nas redes sociais, onde aparece ao lado da secretária da Educação, Dalila Saldanha.

Documento foi publicado no Diário Oficial do Município. Conforme prefeito, no Portal da Prefeitura estão disponíveis "todas as informações sobre cronograma e relação de exames e documentos necessários" para aqueles que foram convocados.

Realizado neste ano, o certame ofertou, ao todo, duas mil vagas. Além dos profissionais pedagogos, já foram convocados 944 professores de áreas específicas (Artes, Ciência, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática).

A previsão, segundo o pedetista, é que os convocados passem a integrar o quadro de profissionais da rede municipal de educação em 2023.

"Parabéns a todos os aprovados! Nossa rede municipal está crescendo e os novos profissionais serão incorporados já no início do ano letivo de 2023, fortalecendo a qualidade do ensino que ofertamos em Fortaleza", destacou Sarto em publicação.



