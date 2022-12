Fortaleza: empresas de ônibus ofertarão 320 viagens extras na semana do Natal

As empresas de ônibus que passam pelo Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, ofertam 320 viagens extras durante a semana do Natal. Aproximadamente 49.290 pessoas devem embarcar nos terminais da Capital entre os dias 21 e 27 de dezembro, indicando um aumento de 35% comparado à média comum do fluxo de viagens.

Segundo Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa que gerencia os terminais rodoviários de Fortaleza, o fluxo mais intenso no local será na sexta-feira, 23. A Coordenadoria de Transportes da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) estima que 8.493 usuários do meio de transporte devem passar pelo Terminal Rodoviário nesse dia.

O esperado é que até o fim do período, 1.618 viagens, entre intermunicipais e interestaduais, sejam realizadas durante a semana, indicando um aumento de 25% nas viagens.

Até o momento, os destinos mais procurados no Estado são: Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Itapipoca e Quixadá. Para outros estados, a procura se divide entre Teresina, no Piauí, Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco, e João Pessoa, na Paraíba.



