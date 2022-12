Concurso da Prefeitura de Fortaleza: pedagogos devem atuar já em 2023, diz Sarto

A Prefeitura Municipal de Fortaleza anunciou na manhã deste sábado, 17, a homologação do concurso para professores de pedagogia. Realizado neste ano, o concurso ofertou 2.000 vagas, sendo 1.056 vagas destinadas aos pedagogos. A previsão, segundo o prefeito José Sarto (PDT), é que os profissionais passem a integrar o quadro de profissionais da rede municipal de educação em 2023.

A última etapa antes do resultado final, conforme consta no edital, é a resposta do recurso contra o resultado preliminar da análise de títulos e experiência profissional, publicado em novembro, e está prevista para 20 de dezembro. A lista de aprovados e a relação de exames médicos que devem ser apresentados na convocação constam no site da Prefeitura.



"Mais uma novidade do concurso para professores da rede municipal de ensino. Já está homologado o resultado final para profissional pedagogo. Fiquem atentos, porque, em breve, lançaremos o edital de convocação. Os aprovados já devem ser incorporados ao quadro de docentes no ano letivo de 2023", anunciou Sarto nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarto (@sartoprefeito12)

No certame, além das 1.056 vagas para pedagogos, foram disponibilizadas 944 vagas para professores de áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Artes e Ensino Religioso), com homologação divulgada em 09 de dezembro.

Sobre o assunto Prefeitura de Pacajus realiza concurso com 355 vagas ofertadas

Fortaleza convocará 900 professores aprovados em concurso para ano letivo 2023

Veja resultado do concurso da Prefeitura de Fortaleza para professor de área específica

Tags