Prefeitura de Pacajus realiza concurso com 355 vagas ofertadas

A Prefeitura de Pacajus iniciou inscrições para concurso público com oferta de 355 vagas para contratação, além de cadastro reserva. O período de cadastro iniciou nesta quinta-feira, 15, no site da Consulpam, e vai até 17 de janeiro de 2023.

As oportunidades são para 69 cargos distintos, com salários que vão desde o piso nacional até R$ 20 mil. Ao todo, as vagas são divididas em 295 para contratação imediata de cargos variados, 12 para agente de trânsito e 48 para guarda municipal.

Serão duas provas distintas. Para agentes e guardas municipais, o exame ocorre no dia 16 de abril de 2023. Já para os demais cargos, a avaliação será em 23 de abril de 2023.

Para se inscrever, será necessário pagar uma taxa de inscrição, que varia conforme o nível de escolaridade e o cargo pretendido. Confira os valores.

Nível Superior: R$ 140

Médicos: R$ 158

Nível Médio (guarda-vidas): R$ 108

Nível Médio (todos, exceto guarda-vidas: R$ 85



Nível Fundamental: R$ 70



Agente de trânsito e guarda municipal: R$ 108

Informações sobre cada área e os respectivos salários estão nos editais divulgados, um para as vagas de agente de trânsito e guarda municipal e outro para as demais vagas, divulgado pela Consulpam.

