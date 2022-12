Concurso da Semace encerra inscrições na segunda-feira, 19; salários são de R$ 3.931,17

As inscrições para o concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) seguem abertas até esta segunda-feira, 19. Os interessados em participar devem se cadastrar pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Nacional (Idecan), que organiza o certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Ao todo, 17 vagas imediatas e 170 vagas para cadastro reserva estão sendo ofertadas no concurso. Os cargos são de fiscal ambiental e gestor ambiental, ambos com salários de R$ 3.931,17 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário, a remuneração é acrescida da Gratificação do Desempenho Ambiental (GDAM) com variação de até 100% do valor da referência em que o servidor estiver.

O processo seletivo para o certame é composto por provas objetivas de múltipla escolha e discursivas, além de uma prova de títulos. As etapas das avaliações serão realizadas nos municípios de Fortaleza, Sobral e Crato.

Para assumir as vagas, é necessário nível superior. Os candidatos que concorrerão podem ter as seguintes formações: engenharia florestal; engenharia agronômica; geologia; arquitetura; engenharia de minas; engenharia civil; geografia; zootecnia; biotecnologia; zootecnia; engenharia de pesca; engenharia química; tecnologia em processos químicos; química; química industrial; engenharia ambiental; engenharia sanitária; tecnologia em saneamento ambiental; tecnologia em gestão ambiental; ciências ambientais; economia ecológica; oceanografia ou engenharia de energias.

O que faz o fiscal e o gestor ambiental?

O fiscal ambiental é responsável por fiscalizar, desenvolver e implementar programas e ações previstas no plano de fiscalização ambiental do Ceará elaborado pela Semace afetos à execução de políticas de meio ambiente relacionadas à regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental, monitoramento, gestão, proteção e controle de qualidade ambiental, ordenamento dos recursos florestais, conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Já gestor ambiental é responsável por desenvolver e implementar programas, projetos, processos, sistemas, produtos e serviços para o governo estadual, cuja soluções resultam em níveis elevados de complexidade, articulação e tecnicidade e que possam contribuir para a governabilidade e sustentabilidade da administração estadual, no âmbito da gestão ambiental.

