Homicídio de filho de desembargadora em Fortaleza é investigado

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o homicídio do filho de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O caso foi registrado na segunda-feira, 12, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. A vítima foi morta a tiros em via pública em uma comunidade.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Perícia Forense do Estado do Ceará esteve no local do crime.

A família solicitou a cremação do corpo da vítima na Justiça, e o pedido foi aceito. A Associação Cearense de Magistrados (ACM) lançou uma nota de pesar sobre o caso.

O POVO opta por não divulgar o nome da vítima por questões de segurança.

