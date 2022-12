Fortaleza: Óbitos por acidentes de trânsito têm queda de 19% em 2022

O Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nas redes sociais que a capital cearense está alcançando grandes resultados com a política de segurança viária. "No período de janeiro a novembro deste ano, registramos redução de 19% no número de óbitos por acidentes de trânsito, em comparação com o mesmo período de 2021", informou o gestor municipal.

Atualmente, Fortaleza contabiliza 140 óbitos nos onze primeiros meses de 2022. Ano passado, considerando este mesmo período, o montante era de 172 vítimas. Segundo a Prefeitura, em relação à média dos últimos 20 anos, houve queda de 58%. "Os resultados demonstram a eficácia das políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Fortaleza na área de mobilidade urbana", finaliza Sarto.

