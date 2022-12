Comércio irregular em Fortaleza: quase 6 mil medicamentos são apreendidos em feira

Um total de 5.732 comprimidos foram apreendidos em uma feira livre, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, na última quarta-feira, 14. Os remédios estavam sendo comercializados de forma irregular no local. A operação foi realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), atendendo às denúncias da população.

Dentre os medicamentos, a Agência apreendeu antibióticos, de uso contínuo e controle especial, além de 150 itens entre frascos de remédios variados, potes, tubos de pomadas, sachês e produtos curativos.

Durante a vistoria, foi constatada a prática do comércio ilegal, que contraria o disposto na legislação que regulamenta a venda de medicamentos na Cidade. Com base no Art 6º da Lei Federal nº 5.991 de 1973, a dispensação ou venda de medicamentos é restrita aos estabelecimentos autorizados, como farmácia, drogaria, posto de medicamento volante, entre outras unidades de saúde, sejam públicas ou privadas.

Ainda de acordo com o Art 3º da Lei Municipal nº 8.222 de 1998, também é considerado infração produzir ou vender medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença ou autorizações dos órgãos sanitários competentes ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente.

Conforme informações repassadas pela Agefis, durante a ação, foi constatado também que os insumos encontravam-se em "péssimas condições de armazenamento", em desacordo com as especificações do fabricante, com os produtos expostos à luz e ao calor, circunstâncias que podem provocar a alteração e deterioração da substância, o que os torna nocivos para saúde da população.

Devido às infrações cometidas, a proprietária da barraca foi autuada, e os medicamentos foram apreendidos.

De acordo com a assistente de Vigilância Sanitária, Vanessa Magalhães, a venda irregular de medicamentos em locais públicos como feiras é uma prática que, além de ser proibida, estimula o consumo indiscriminado de medicamentos.

"No momento da vistoria, conseguimos identificar e apreender os insumos que estavam expostos à venda e fora das especificações do fabricante. Nesse sentido, a fiscalização da vigilância sanitária atua de forma essencial para evitar graves danos à saúde da população", destacou.

A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), a fim de garantir a integridade física dos agentes envolvidos e intervir em casos de possíveis intercorrências.

Denúncias

A população pode acionar a fiscalização municipal por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), por meio do telefone 156 e do site Denúncia Agefis.

