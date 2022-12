Aos 14 anos, estudante do Ceará é o mais jovem aprovado na história do ITA

O estudante de uma escola de Fortaleza, Caio Temponi, 14 anos, conquistou nesta quarta-feira, 14, o título de pessoa mais jovem aprovada na história do Instituto Brasileiro de Aeronáutica (ITA), que tem uma das mais difíceis e concorridas provas do País. O aluno inclusive recebeu homenagens do professor Anderson Correia, reitor do ITA.

Em uma publicação nas redes sociais, ele diz: “Anunciamos os aprovados na segunda fase do vestibular do ITA e com prazer informamos que Caio Temponi, com apenas 14 anos de idade, é o mais jovem aprovado na história do ITA”.

Caio estuda no colégio Farias Brito e possui um histórico de aprovações, como na última edição do vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), no qual foi aprovado em Medicina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aprovação mais recente foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA), além do primeiro lugar em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O professor Fabiano de Abreu Agrela, assessor e consultor de Caio, que também tem alto Quociente de inteligência (QI) e trabalha com outros jovens de inteligência acima da média, comentou sobre as conquistas do jovem.

"Eu trabalho e convivo com muitas pessoas de alto QI, seja como consultor/assessor ou nas sociedades que sou membro. Mas a persistência, vontade e humildade em querer aprender de Caio Temponi, da forma que ele faz, são inéditas para mim. Tenho um orgulho muito grande de poder estar com ele e sua família nessa trajetória", diz.



Outra aprovações

Caio possui um currículo extenso de aprovações. Ainda neste ano, Caio ganhou medalha de ouro na 28ª edição da Olimpíada Internacional de Matemática de Maio, na categoria até 13 anos, sendo o único brasileiro entre participantes de 12 países a conquistar o feito com a maior nota do exame, 44 pontos contra 34 do segundo lugar. Ele também foi aprovado em 13º lugar no concurso da Academia das Forças Aéreas.

Ele também obteve classificação em primeiro lugar no curso de Administração na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e, no ano passado, ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), com 100% de acertos nas questões.

Sobre o assunto Elmo: como o capacete mostra a importância do investimento em inovação

Homicídio de filho de desembargadora em Fortaleza é investigado

Fortaleza: Funci mais que dobra emissão de registros civis em um ano

Serviços de enfermagem em UAPS no Passaré são interditados por problemas de estrutura

Tags