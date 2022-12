Shopping de Fortaleza faz bazar beneficente para ajudar instituição oncológica

De 16 a 18 de dezembro,será realizada a 11ª edição do “Bazar Moda do Bem”, ação social anual do Maraponga Mart Moda que reunirá lojistas de 250 marcas. Parte do valor arrecadado será doado ao o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (Geeon), que atua efetivando ações de prevenção e controle do câncer, oferecendo serviços de diagnósticos por imagens para a comunidade. O bazar em Fortaleza ocorrerá das 8 às 18 horas, com o ingresso beneficente custando R$ 5.

As peças dos mais variados estilos estarão disponíveis com até 80% de descontos, com pagamentos feitos em dinheiro e cartão de crédito dentro das políticas de cada loja.

Mana Holanda, diretora do Maraponga Mart Moda, diz que a solidariedade é um importante remédio na luta contra o câncer e que o apoio ao Geeon é necessário.

“Quando conheci o doutor Luiz Porto me encantei e resolvi fazer o Bazar Moda do Bem. Agradeço aos lojistas do Maraponga Mart Moda que abraçaram essa causa e fazem tudo acontecer”, afirma a diretora, que passou por um tratamento de câncer aos 18 anos. São estimadas aproximadamente 30 mil pessoas para o evento.

Sobre o GEEON

O Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (Geeon) é uma iniciativa do oncologista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), doutor Luiz Porto, e foi fundado oficialmente como um projeto de extensão universitária. Sendo reconhecido como entidade de utilidade pública, o Geeon tem compromisso com o controle do câncer, trabalhando no desenvolvimento de pesquisas e formação de novos profissionais na área da Oncologia, bem como ações pontuais, palestras educativas para empresas e escolas públicas e provas promovidas pelos próprios acadêmicos do projeto, além da elaboração e fornecimento gratuito de Material informativo. O grupo ainda dispõe de serviços de mamografia e ultrassonografia.

Serviço

11º Bazar Moda do Bem



Local: Shopping Maraponga Mart Moda

Data: 16, 17 e 18 de dezembro

Horário: Das 8 às 18 horas

Ingresso beneficente: R$ 5 – à venda nas portarias de acesso durante o evento

Informações: (85) 3495 2122



